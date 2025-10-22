Названо условие, при котором «Оземпик» снижает риск смерти

Препараты для снижения веса класса GLP-1 (такие как Оземпик) снижают нагрузку на дыхательные пути, защищая от летального исхода при апноэ сна. К такому выводу пришли ученые из США. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Американского колледжа торакальных врачей в Чикаго (CHEST 2025).

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 1,8 миллиона человек. В число испытуемых входили как пациенты с диабетом второго типа, так и люди с нормальной регуляцией сахара в крови. Исследователи также уточнили, страдали ли участники апноэ сна.

Апноэ сна — это нарушение дыхания, при котором во время сна происходит его кратковременная остановка. Такое состояние может продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут и многократно повторяться в течение ночи.

Апноэ опасно из-за кислородного голодания организма — частые остановки дыхания повышают риск сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт, инсульт, аритмия, ишемическая болезни сердца. Также апноэ может стать причиной внезапной смерти.

Результаты показали: среди больных апноэ сна, получавших терапию GLP-1, риск смерти снижался в 2,5 раза по сравнению с теми, кто не принимал препараты. Ученые полагают, что препараты улучшают метаболизм, уменьшают массу тела и нагрузку на дыхательные пути, тем самым защищая от последствий нарушения сна.

По словам ученых, полученные данные могут изменить подход к назначению GLP-1-терапии: апноэ сна может стать возможным дополнительным показанием к ее применению. В ближайшее время команда планирует исследовать механизмы, лежащие в основе выявленного эффекта, и проверить, сохраняется ли он при длительном приеме.

Ранее была названа неожиданная причина сбоев в работе сердца.