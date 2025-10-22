На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо условие, при котором «Оземпик» снижает риск смерти

CHEST2025: Оземпик снижает риск смерти при апноэ сна
true
true
true
close
Shutterstock

Препараты для снижения веса класса GLP-1 (такие как Оземпик) снижают нагрузку на дыхательные пути, защищая от летального исхода при апноэ сна. К такому выводу пришли ученые из США. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Американского колледжа торакальных врачей в Чикаго (CHEST 2025).

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 1,8 миллиона человек. В число испытуемых входили как пациенты с диабетом второго типа, так и люди с нормальной регуляцией сахара в крови. Исследователи также уточнили, страдали ли участники апноэ сна.

Апноэ сна — это нарушение дыхания, при котором во время сна происходит его кратковременная остановка. Такое состояние может продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут и многократно повторяться в течение ночи.

Апноэ опасно из-за кислородного голодания организма — частые остановки дыхания повышают риск сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт, инсульт, аритмия, ишемическая болезни сердца. Также апноэ может стать причиной внезапной смерти.

Результаты показали: среди больных апноэ сна, получавших терапию GLP-1, риск смерти снижался в 2,5 раза по сравнению с теми, кто не принимал препараты. Ученые полагают, что препараты улучшают метаболизм, уменьшают массу тела и нагрузку на дыхательные пути, тем самым защищая от последствий нарушения сна.

По словам ученых, полученные данные могут изменить подход к назначению GLP-1-терапии: апноэ сна может стать возможным дополнительным показанием к ее применению. В ближайшее время команда планирует исследовать механизмы, лежащие в основе выявленного эффекта, и проверить, сохраняется ли он при длительном приеме.

Ранее была названа неожиданная причина сбоев в работе сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами