Назван простой способ проверить состояние здоровья с помощью стула

Metro: здоровый человек может совершить 40 подъемов со стула в минуту

Оценить функциональное состояние легких, сердечно-сосудистой системы и скелетных мышц можно с помощью простого теста «сидя-стоя», выполнение которого занимает всего одну минуту. Об этом рассказал пульмонолог Рикардо Хосе в беседе с Metro.

По словам врача, суть теста заключается в подсчете количества полных переходов из положения сидя в положение стоя и обратно, выполненных за 60 секунд. Этот показатель позволяет получить представление об общей физической выносливости человека и эффективности работы ключевых физиологических систем.

Для проведения теста требуется устойчивый стул, установленный спинкой к стене, чтобы исключить его смещение. Человек садится, стопы стоят на полу. Руки можно положить на бедра, скрестить на груди или держать по бокам. Затем запускается таймер на одну минуту — важно, чтобы он был виден участнику или чтобы отсчет времени вел помощник.

Упражнение заключается в том, чтобы вставать со стула и снова садиться без помощи рук. Один полный цикл подъема и возвращения в исходное положение засчитывается как один повтор.

«Продолжайте выполнять движения в своем темпе, не прибегая к поддержке рук, и считайте количество повторов до завершения минуты», — пояснил Хосе.

Нормативные значения различаются в зависимости от возраста: здоровые взрослые до 40 лет, как правило, выполняют не менее 40 повторов. У людей среднего возраста этот показатель составляет 30-40, а у лиц старше 70 лет — от 20 до 30.

При этом специалист подчеркивает, что от выполнения теста следует воздержаться при наличии признаков переутомления, головокружения, тошноты, острых болевых ощущений, признаков инфекции, а также при употреблении алкоголя или наркотических веществ.

