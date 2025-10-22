На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ проверить состояние здоровья с помощью стула

Metro: здоровый человек может совершить 40 подъемов со стула в минуту
true
true
true
close
Unsplash

Оценить функциональное состояние легких, сердечно-сосудистой системы и скелетных мышц можно с помощью простого теста «сидя-стоя», выполнение которого занимает всего одну минуту. Об этом рассказал пульмонолог Рикардо Хосе в беседе с Metro.

По словам врача, суть теста заключается в подсчете количества полных переходов из положения сидя в положение стоя и обратно, выполненных за 60 секунд. Этот показатель позволяет получить представление об общей физической выносливости человека и эффективности работы ключевых физиологических систем.

Для проведения теста требуется устойчивый стул, установленный спинкой к стене, чтобы исключить его смещение. Человек садится, стопы стоят на полу. Руки можно положить на бедра, скрестить на груди или держать по бокам. Затем запускается таймер на одну минуту — важно, чтобы он был виден участнику или чтобы отсчет времени вел помощник.

Упражнение заключается в том, чтобы вставать со стула и снова садиться без помощи рук. Один полный цикл подъема и возвращения в исходное положение засчитывается как один повтор.

«Продолжайте выполнять движения в своем темпе, не прибегая к поддержке рук, и считайте количество повторов до завершения минуты», — пояснил Хосе.

Нормативные значения различаются в зависимости от возраста: здоровые взрослые до 40 лет, как правило, выполняют не менее 40 повторов. У людей среднего возраста этот показатель составляет 30-40, а у лиц старше 70 лет — от 20 до 30.

При этом специалист подчеркивает, что от выполнения теста следует воздержаться при наличии признаков переутомления, головокружения, тошноты, острых болевых ощущений, признаков инфекции, а также при употреблении алкоголя или наркотических веществ.

Ранее ученые назвали «порог счастья», после которого снижается риск хронических заболеваний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами