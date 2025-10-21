проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Назван основной способ борьбы с остеопорозом

Врач Самкова: наращивание мышечной массы помогает при остеопорозе

true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Остеопороз — это заболевание, при котором кости становятся хрупкими и слабыми из-за потери плотности. Главным инструментом борьбы с ним является физическая активность, рассказала «Газете.Ru» врач-ревматолог научно-клинического центра №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ирина Самкова.

«Остеопороз мы можем только замедлить, остановить или вылечить его нельзя. Цель профилактики — предотвратить падения и переломы. Для этого нужно регулярно заниматься физическими упражнениями. Важно, чтобы пациент тренировался. Если у него слабые кости, сильные мышцы помогут удержать их при падении. Кроме того, регулярные тренировки делают человека более сгруппированным и гибким, что снижает риск падений», — объяснила доктор.

По словам врача, главная опасность остеопороза — переломы.

«Самые грозные осложнения остеопороза — компрессионный перелом тел позвонков и перелом шейки бедра. Перелом позвонков есть у 16% всех больных остеопорозом. Проблема заключается в том, что остеопороз долгое время протекает незаметно. Чаще всего страдают тела позвонков. Единичный компрессионный перелом позвонка, при котором тело позвонка сдавливается и уменьшается в высоте, может протекать бессимптомно, а болевой синдром в спине развивается, когда происходят переломы нескольких позвонков», — заметила Самкова.

Как не допустить деградации костей, почему люди с возрастом теряют костную ткань и какие переломы точно указывают на начало заболевания — в интервью Самковой «Газете.Ru».

Ранее в России нашли генетические мутации, влияющие на качество спермы у собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами