Раскрыто, почему возрастные отцы могут передать детям опасные мутации

С возрастом в сперматозоидах мужчин накапливаются не только случайные мутации, но и те, что помогают клеткам делиться и выживать — даже если такие изменения увеличивают риск наследственных заболеваний у потомства. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Международная команда исследователей провела глубокий молекулярный анализ сперматозоидов 75 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет, применив высокоточный метод секвенирования NanoSeq. Целью было выявить, как различные типы мутаций ведут себя в мужской зародышевой линии по мере старения, и насколько эти процессы соответствуют предсказаниям теоретических моделей.

Оказалось, что частота нейтральных мутаций возрастает линейно и предсказуемо. Однако вредоносные мутации демонстрируют более резкий рост: если у мужчин около 30 лет примерно 2% сперматозоидов несут потенциально патогенные изменения, то к 70 годам их доля возрастает до 4,5%.

Исследователи объясняют это явление действием так называемых драйверных мутаций — генетических изменений, которые дают преимущество клеткам на уровне деления и выживания. Хотя эти мутации могут быть «полезны» для самих сперматозоидов, около двух третей из них связаны с нарушениями развития и предрасположенностью к ряду заболеваний.

Авторы подчеркивают, что подобный «селективный парадокс» в мужской зародышевой линии нужно учитывать при оценке генетических рисков. Особое внимание на этот факт рекомендуют обратить населению развитых стран в связи с увеличением среднего возраста отцовства в таких популяциях.

Ранее был найден белок, который защищает ДНК от повреждений необычным образом.