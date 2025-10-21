На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые предупредили: искусственное охлаждение Земли обернется глобальным хаосом

SR: охлаждение Земли с помощью аэрозолей приведет к необратимым последствиям
Shutterstock

Идея охладить Землю, отражая солнечные лучи с помощью искусственных аэрозолей, из научной фантастики постепенно превратилась в предмет серьезных дискуссий. Метод, известный как стратосферный аэрозольный впрыск (SAI), сегодня активно рассматривается как временное средство борьбы с глобальным потеплением. Однако исследователи Колумбийского университета предупредили, что сторонники технологии недооценивают ее риски и технические сложности. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Ученые собрали и проанализировали десятки исследований, посвященных влиянию аэрозолей на климат, и выяснили, что эффективность и последствия SAI зависят не только от количества распыляемых частиц, но и от места, времени года и даже широты.

По словам исследователей, распыление аэрозолей в полярных регионах может нарушить муссоны в тропиках, а в экваториальной зоне — изменить структуру струйных течений, влияющих на глобальное распределение тепла.

«Важно не просто ввести в атмосферу пять миллиардов килограммов серы — важно, где и когда это сделать», — подчеркнул Макнилл.

Ученые напоминают, что сама идея SAI основана на наблюдениях за вулканическими извержениями. После извержения вулкана Пинатубо в 1991 году средняя температура Земли действительно снизилась почти на градус, однако это сопровождалось нарушением муссонов и разрушением озонового слоя.

Попытки найти более безопасные аналоги сульфатных аэрозолей привели исследователей к идее использовать минеральные частицы — кальций, алюминий, титан или даже синтетические кристаллы. Но, как выяснилось, ни один из этих вариантов не решает проблему.

«Многие материалы просто невозможно производить в нужных масштабах. Алмаза, например, физически не хватит. Другие вещества вроде циркония или диоксида титана могут оказаться слишком дорогими при массовом применении», — пояснил ведущий автор работы Миранда Хак, специалист по аэрозолям из Колумбийского университета.

К этому прибавляются геополитические и экономические риски. Ученые отметили, что если SAI попытаются реализовать отдельные страны или частные структуры, последствия могут оказаться глобальными и необратимыми.

По мнению исследователей, прежде чем рассматривать стратосферное распыление как средство борьбы с потеплением, необходимо честно признать: цена ошибки может оказаться слишком высокой — вплоть до климатического хаоса.

