Назван симптом, по которому можно заподозрить потерю костной ткани после 50 лет

Врач Самкова: боль в поясничных и грудных позвонках может указывать на остеопороз

Shutterstock

Частными симптомами потери плотности костей при остеопорозе может быть боль в поясничном и грудном отделах позвоночника, рассказала «Газете.Ru» врач-ревматолог научно-клинического центра №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ирина Самкова.

«Проблема заключается в том, что остеопороз долгое время протекает незаметно. Чаще всего страдают тела позвонков. Единичный компрессионный перелом позвонка, при котором тело позвонка сдавливается и уменьшается в высоте, может протекать бессимптомно, а болевой синдром в спине приходит, когда происходят переломы нескольких позвонков. В других случаях частыми симптомами являются типичные боли в поясничном и грудном отделах позвоночника, которые усиливаются после длительного пребывания в одном положении или незначительной физической нагрузки. Часто пациенты не обращают на них внимания, и об остеопорозе человек может узнать только после перелома шейки бедра, например», — объяснила врач.

По словам доктора, остеопороз сложно заподозрить, а проявления компрессионных переломов позвонков не всегда специфичны.

«Поэтому остеопороз можно спутать со сколиозом или остеохондрозом. Но пациент может отслеживать свой рост. Если рост снизился на 2 сантиметра за три года или на 4 сантиметра за жизнь, это может указывать на компрессионные переломы позвонков. Тело позвонка ломается, и рост человека укорачивается», — заключила Самкова.

Как не допустить деградации костей, почему люди с возрастом теряют костную ткань и какие переломы точно указывают на начало заболевания — в интервью Самковой «Газете.Ru».

