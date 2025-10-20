На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы продукты, снижающие риск возрастного ухудшения памяти

Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление цельнозерновых продуктов может способствовать сохранению памяти и умственной ясности в пожилом возрасте. К такому выводу пришли китайские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек, средний возраст участников составил 64 года. Исследователи из Чунцина и Пекина проанализировали рацион участников и сопоставили данные с результатами когнитивных тестов на оценку памяти, внимания и скорости мышления.

Результаты показали: те, кто ежедневно потреблял около 75 граммов цельнозерновой пищи, на 18% реже сталкивались с легкими когнитивными нарушениями и в целом демонстрировали лучшие показатели по всем тестам. Особенно сильная связь наблюдалась между количеством цельнозерновых продуктов в рационе, уровнем вербальной памяти и концентрации внимания.

По словам ученых, положительный эффект может быть связан с высоким содержанием клетчатки, витаминов группы В, магния и антиоксидантов в цельнозерновых продуктах. Все эти вещества способствуют защите нейронов и поддержанию здоровья сосудов.

Ранее был назван фактор, ведущий к истончению коры мозга.

