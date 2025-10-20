проект

Россиянам рассказали, о чем может говорить тяга к сладкому

Врач Садикова: тяга к сладкому может говорить о дефиците магния или хрома

Tatevosian Yana/Shutterstock/FOTODOM

Если вы замечали у себя тягу к определенной пище, то это могут быть сигналы организма о возможных дефицитах нутриентов или о нарушениях состояния здоровья. Например, тяга к сладкому может быть связана с дефицитом магния или хрома, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова.

«Кишечные бактерии используют для своей жизнедеятельности те продукты, которые мы едим, и влияют на наши вкусовые предпочтения через рецепторы и нервные сигналы. Наши потребности в определенных витаминах или минералах могут проявляться в желании съесть конкретный продукт. Если человек часто жаждет сладкого, это может свидетельствовать о дефиците магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе центров удовольствия мозга. Тяга к соленым продуктам — результат стрессов, истощения функций надпочечников или потери натрия при физической активности», — отметила врач.

Чтобы исправить такое влечение к потреблению определенных продуктов, важно обеспечить полноценное питание, богатое разнообразной клетчаткой, которая служит «питательной средой» для полезных бактерий и способствует образованию короткоцепочечных жирных кислот, улучшающих работу кишечника.

«Также рекомендуется включение в рацион пробиотиков и пребиотиков — живых бактерий и пищевых соединений. Пробиотики — самые полезные бактерии для нашего кишечника (лакто, бифидобактерии и другие). Они в прямом смысле «заселяют» его и работают на эффективное восстановление его функций. Пребиотики (пептиды, ферменты, аминокислоты и прочие) — это соединения из пищи, которые используют микроорганизмы (пробиотики) для функционирования и размножения», — рассказала врач.

Ранее был опровергнут миф о вреде дрожжевого хлеба.

