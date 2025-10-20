На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые предупредили о загрязнении урожая Африки ртутью

Biogeosciences: ртуть из золотодобычи отравляет сельхозкультуры Африки
Shutterstock

Ртуть, используемая при добыче золота, загрязняет пищевые культуры не из-за проникновения в почву, как считалось ранее, а напрямую из атмосферы. К такому выводу пришли исследователи из Канады и Нигерии. Работа опубликована в журнале Biogeosciences.

Исследование проводилось в нигерийском сельскохозяйственном сообществе, расположенном рядом с участком кустарной и мелкомасштабной добычи золота. Ученые сравнили растения, выращенные в 500 метрах от рудника, с культурами, выросшими в 8 километрах. Разница оказалась разительной — содержание ртути в листьях и зернах рядом с шахтой было выше в 10–50 раз.

С помощью анализа стабильных изотопов ртути исследователи впервые доказали, что основной путь загрязнения растений — не через корни, а через листья: растения буквально «вдыхают» ртуть вместе с воздухом во время фотосинтеза.

«Растения играют ключевую роль в удалении ртути из атмосферы, — отметил соавтор исследования Дэвид МакЛаган из Университета Куинс. — Однако когда речь идет о пищевых культурах, это превращается в угрозу здоровью человека».

Наибольшее количество ртути накапливалось в листьях — именно тех частях, которые часто идут в пищу людям и животным. Корнеплоды вроде маниоки и зерновые, включая кукурузу, содержали меньше токсина, но тоже превышали фоновые уровни. Хотя показатели оставались ниже международных предельных норм, ученые предупреждают: реальные риски могут быть выше, поскольку нормы основаны на заниженных оценках потребления местных продуктов.

Ртуть — сильный нейротоксин. Даже низкие дозы при длительном воздействии вызывают нарушения работы нервной системы, ухудшают память и внимание, а также повышают риск сердечно-сосудистых и репродуктивных заболеваний.

«Шахтеры не перестанут использовать ртуть, пока не получат дешевую и доступную альтернативу», — отметила соавтор исследования, профессор Университета Лагоса Абиодун Одукойя Мэри.

Ученые призывают пересмотреть международные меры по выполнению Конвенции Минамата о ртути. Сейчас мониторинг в основном охватывает воду, осадки и морепродукты, но не сельхозпродукцию. По их словам, срочно необходимы новые стратегии контроля за загрязнением воздуха в районах добычи золота, иначе миллионы людей могут оказаться под угрозой хронического отравления через такие привычные продукты, как кукуруза, маниока или зелень.

Ранее были названы способы повысить пользу кофе.

