Найден новый вид ядовитой лягушки с уникальным «криком»

На границе Перу и Бразилии описан новый вид миниатюрной ядовитой лягушки рода Ranitomeya. Она издает уникальный крик, состоящий из серии очень быстрых, повторяющихся звуковых сигналов. Результаты исследования опубликованы в журнале Zootaxa.

Новый вид получил название Ranitomeya hwata. Он принадлежит к так называемой группе Vanzolinii — ярко окрашенным древесным лягушкам, отличающимся уникальными криками и брачным поведением. R. hwata можно узнать по коже синего или желтого цвета с темными полосами вдоль спины и пятнами на животе и конечностях.

Ученые отмечают: новый представитель группы отличается своим особым криком: более длинным, с большим числом импульсов и слегка повышенной частотой по сравнению с «соседями» по роду.

Эта находка стала результатом исправления давней научной ошибки. Ранее считалось, что в районе Риу-Бранку (штат Акри, Бразилия) обитает Ranitomeya sirensis, но в ходе полевых исследований выяснилось, что локальная популяция представляет собой отдельный вид.

Помимо внешних и звуковых отличий, R. hwata демонстрирует иное поведение в размножении: один самец спаривается с несколькими самками, тогда как некоторые родственные виды, например R. imitator, придерживаются моногамии.

Важная особенность R. hwata — ее тесная связь с определенным растением. Практически все экземпляры были найдены в зарослях бамбука гуадуа (Guadua), где самки откладывают яйца, а головастики развиваются в заполненных водой углублениях в стеблях. Каннибализм, зафиксированный у некоторых других видов, в поведении R. hwata не наблюдался.

«Нас больше всего поразило, насколько строго этот вид зависит от бамбука гуадуа. В отличие от других видов, где это поведение характерно только для отдельных популяций, R. hwata, похоже, полностью привязан к этим зарослям», — рассказал ведущий автор работы Эван Туоми.

