Найдено слабое место агрессивного рака костей

Ученые из Биомедицинского института Севильи (IBiS) выявили молекулярный механизм, который объясняет, почему саркома Юинга — агрессивный рак костей — особенно чувствительна к определенным химиотерапевтическим препаратам. Результаты исследования опубликованы в журнале Oncogene.

Саркома Юинга поражает преимущественно детей и подростков. Эта опухоль отличается быстрым ростом и склонностью к раннему метастазированию.

Заболевание развивается из-за слияния генов EWSR1 и FLI1, в результате чего формируется онкогенный белок EWS::FLI1. Этот белок не только запускает рост опухоли, но и нарушает ключевые клеточные процессы.

Ученые обнаружили, что EWS::FLI1 изолирует белок DHX9, который в норме отвечает за устранение так называемых R-петель — гибридных структур ДНК/РНК. Их накопление вызывает генетическую нестабильность, усиливает стресс при репликации и делает опухолевые клетки особенно уязвимыми.

Саркома Юинга особенно чувствительна к действию иринотекана. Этот химиотерапевтический препарат, который блокирует фермент топоизомеразу I. Этот фермент помогает клетке «распутывать» ДНК во время деления. Под действием иринотекана количество R-петель увеличивается, что приводит к разрушению опухолевых клеток.

«Мы выявили специфическую уязвимость при саркоме Юинга, — отмечает доктор Гомес-Эррерос, старший соавтор исследования. — Это открывает возможности для комбинированной терапии, например с ингибиторами ATR, которые могут усилить эффект лечения».

По словам ученых, уровень DHX9 также может использоваться как прогностический биомаркер: его высокая активность связана с более неблагоприятным прогнозом. Блокировка взаимодействия между EWS::FLI1 и DHX9 снижает уровень генетических повреждений и влияет на чувствительность к терапии.

«Это исследование помогает понять, почему часть пациентов особенно хорошо реагирует на иринотекан. А главное, оно предоставляет инструмент для точного подбора лечения, что особенно важно при такой агрессивной опухоли», — поясняет доктор де Алава, руководитель проекта.

