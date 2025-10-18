В МГСУ назвали цену тоннеля под Беринговым проливом

Строительство тоннеля под Беринговым проливом для соединения России и США может обойтись в $10 млрд, рассказал «Газете.Ru» проректор НИУ МГСУ, доктор технических наук Армен Тер-Мартиросян.

«Технически строительство возможно. Определяющим является экономический фактор. Если только проходка самого тоннеля с учетом сложной логистики и прочих осложняющих моментов 3–5 млрд долларов. С учетом инженерного оборудования самого тоннеля (вентиляция, системы пожаротушения и прочее), а также точек входа в тоннели получится еще 3–5 млрд. Всего я бы оценивал не менее чем в 6–10 млрд», – рассказал Тер-Мартиросян.

Среди осложняющих факторов специалист выделяет логистические проблемы с доставкой технологического оборудования и строительных материалов, климатические условия Дальнего Востока и высокую сейсмичность территории, а также политические угрозы и повторение судьбы «Северных потоков».

«Ключевой фактор риска — климатические условия. На Дальнем Востоке очень короткий летний период, когда возможно проводить основные строительные работы. В остальное время из-за сурового климата реализация проекта практически невозможна. Кроме того, район отличается высокой сейсмичностью, что требует применения специальных инженерных решений и систем безопасности. Не менее значимая проблема — сложная логистика: доставка оборудования и строительных материалов, а также организация проживания и обеспечения персонала возможны только на время проведения работ, что значительно усложняет реализацию проекта», – заключил специалист.

Однако есть и другие оценки. Как рассказал «Газете.Ru» директор, вице-президент, глава российского отделения международной корпорации Interhemispheric Bering Strait Tunnel & Railroad Group (IBSTRG) — компании, которая с 1993 года ведет научные изыскания по проекту строительства туннеля через Берингов пролив, — Виктор Разбегин, строительство туннеля обойдется в $15–20 млрд, что значительно превышает сумму, приведенную Кириллом Дмитриевым в $8 млрд.

Кроме того, нужна еще Трансконтинентальная железнодорожная магистраль, что будет стоить около $25–30 млрд. Сопутствующая транспортная инфраструктура, включая притрассовую автодорогу, уложится примерно в $10 млрд.

Ранее россиян предупредили, с чем нельзя комбинировать суши и роллы.