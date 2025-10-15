В сети клиник «Будь Здоров» внедрили анализатор результатов лабораторных исследований

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Будь Здоров» внедрили анализатор результатов лабораторных исследований
«Будь Здоров» первой среди клиник совместно с Международной медицинской лабораторией Хеликс внедрила систему анализа лабораторных исследований. Она интерпретирует полученные результаты, оценивает риски развития заболеваний и дает рекомендации по дальнейшему обследованию. Об. этом «Газете.Ru» сообщили в «Будь Здоров».

Вместе с результатами пациент получает подробный файл как в печатном, так и в электронном виде в мобильном приложении. В нем содержатся интерпретации показателей и персональные рекомендации к дальнейшему наблюдению и при необходимости – посещению врачей.

Система предлагает автоматическую расшифровку более чем 200 видов лабораторных тестов и дает рекомендации по дальнейшим шагам. Благодаря простым и понятным объяснениям, пациенты активнее участвуют в процессе лечения. По данным разработчика, точность интерпретации результатов составляет 98%.

«Цифровые решения в медицине становятся помощниками врача в выполнении рутинных функций. Помогая оптимизировать ресурсы медицинского персонала, они расширяют возможности и позволяют сделать путь пациента в клинике максимально легким. Система анализа изображений, которую мы совместно с лабораторией Хеликс внедряем в наших клиниках, помогает сэкономить время пациенту при изучении результатов анализов и не искать в сомнительных источниках объяснение, что значит тот или иной показатель. Интерпретация результатов изложена простым и понятным языком даже для человека без медицинского образования, что позволяет снизить тревожность у пациента при сравнении показателей и референсных значений», – рассказал директор по информационным технологиям сети клиник «Будь Здоров» Алексей Остроушко.

В числе дополнительных опций от внедрения системы – повышение осознанного отношения людей к своему здоровью, так как краткие и понятные комментарии в интерпретации помогают подготовиться к повторному визиту к врачу, настроиться на выполнение его рекомендаций. Вся ключевая информация по результатам исследований собрана в одном документе, который можно сохранить для дальнейшего контроля.

Ранее врач рассказала, при каком токсикозе беременной нужно обратиться в больницу.

