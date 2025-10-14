проект

Назван неочевидный признак инсульта

Врач Хуторов: внезапный шум в ушах может говорить об инсульте

true
true
true
close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Обычно гул или шум в ушах не является типичным признаком инсульта, однако в некоторых случаях он может указывать на острое нарушение кровообращения в головном мозге, рассказал «Газете.Ru» невролог Lahta Clinic Дмитрий Хуторов.

«Если шум в ушах появился внезапно, сопровождается головной болью или другими внезапно появившимися неврологическими симптомами, носит пульсирующий характер, то стоит насторожиться, особенно если слух совсем пропал на одно ухо. Кроме этого, стоит обратить внимание на такие нетипичные симптомы, как остро возникшая сильная головная боль, двоение в глазах, выпадение полей зрения, кратковременная слепота на один глаз, разный размер зрачков, остро возникшее головокружение и шаткость, а также нарушение глотания», — рассказал врач.

Если у вас появились такие симптомы лучше незамедлительно обратиться к врачу. Без своевременного лечения патология может значительно нарушить функции мозга и привести к смерти.

Ранее врач развеяла миф о пользе черники для глаз.

