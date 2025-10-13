На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала основной фактор риска рака кишечника у молодых

Daily Mail: рак кишечника чаще поражает молодых из-за сидячего образа жизни
true
true
true
close
Shutterstock

Сидячий образ жизни является ключевым фактором, который повышает заболеваемость раком кишечника среди людей в возрасте до 50 лет. Об этом заявила врач-онколог и доцент кафедры хирургии и медицины Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) Инь Цао в интервью Daily Mail.

По словам эксперта, на протяжении десятилетий рак кишечника считался болезнью пожилых, однако за последние 30 лет ситуация изменилась: с начала 1990-х годов число диагностированных случаев среди людей от 25 до 49 лет увеличилось более чем в два раза.

Цао подчеркнула, что основной причиной этого тренда является малоподвижный образ жизни. При этом, как отметила специалистка, даже регулярные тренировки не компенсируют вред от длительного сидения.

«Молодые люди сейчас проводят в сидячем положении больше времени, чем когда-либо прежде», — отметила онколог.

Кроме недостатка физической активности, врач указала на другие возможные факторы риска: несбалансированное питание с низким содержанием клетчатки, избыток фастфуда и переработанного мяса в рационе, злоупотребление сладкими газированными напитками. Также в числе потенциальных причин рака колоректального рака эксперт назвала ожирение, диабет, употребление алкоголя (особенно натощак) и неблагоприятную экологическую обстановку.

Ранее в России создали линейку для диагностики заболеваний анального канала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами