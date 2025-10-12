На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Заменитель сахара помог справиться с выпадением волос

AHM: заменитель сахара помог стимулировать рост волос при облысении
true
true
true
close
Freepik.com

Ученые из Сиднейского университета разработали инновационный пластырь от выпадения волос с миноксидилом и стевиозидом — натуральным подсластителем, извлекаемым из растения стевия. Разработка описана в журнале Advanced Healthcare Materials (AHM).

Миноксидил — единственное официально одобренное средство для местного применения при андрогенетической алопеции. Он стимулирует рост волос, улучшая кровоснабжение волосяных фолликулов. Однако ученые отмечают, что у миноксидила есть существенные ограничения: он плохо растворяется в воде и с трудом проникает через кожный барьер, что снижает его эффективность.

Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали стевиозид — природное вещество, которое обычно применяется как заменитель сахара. Оно безопасно для организма и, как выяснилось, может улучшать проникновение лекарств через кожу.

Эксперимент на мышах показал, что пластырь с миноксидилом и стевиозидом, растворяющийся при контакте с кожей, значительно ускоряет переход волосяных фолликулов в фазу активного роста. Это приводило к более выраженному и быстрому появлению новых волос по сравнению с применением миноксидила отдельно.

«Использование стевиозида для повышения эффективности миноксидила представляет собой многообещающий шаг на пути к более эффективным и натуральным методам лечения выпадения волос, которые потенциально могут помочь миллионам людей по всему миру», — отметил соавтор исследования, доктор философии Лифэн Кан из Сиднейского университета.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы адаптировать технологию для клинического применения у людей.

Ранее ученые выяснили, что «Оземпик» повышает риск потери волос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами