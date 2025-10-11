На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России разработали способ борьбы с инфекциями с помощью нефтепродуктов

ПНИПУ: антисептические свойства бензина мощнее, чем у спирта
Depositphotos

Исследователи Пермского Политеха разработали недорогой метод получения антимикробных веществ из бензина с помощью обычной марганцовки. Новые соединения показали эффективность выше, чем у 70%-го спирта — самого распространенного антисептика. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, устойчивость бактерий и грибков к лекарствам входит в десятку главных угроз для человечества. Особенно опасны штаммы рода Candida, включая Candida auris, вызывающую смертельно опасные инфекции с летальностью до 62%.

Ученые ПНИПУ предложили использовать бензин риформинга, продукт нефтепереработки, содержащий ароматические углеводороды, как сырье для получения противомикробных веществ. В лаборатории бензин разделили на узкие фракции и обработали перманганатом калия, превращая углеводороды в ароматические карбоновые кислоты, известные своими антисептическими свойствами.

«Мы проверили, могут ли эти кислоты самостоятельно уничтожать бактерии и грибки без дополнительных добавок. Результат превзошел ожидания — обработанная фракция показала активность выше спирта», — рассказала доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.

Лучший результат показала фракция, кипящая при температуре 150–160 °C. В экспериментах с грибком Candida albicans вокруг пропитанного образца образовывалась зона, где микроорганизмы полностью погибали.

Ученые также протестировали вещество на золотистом стафилококке и кишечной палочке. Хотя эффект оказался слабее, исследователи уверены: окисленные фракции бензина способны разрушать клеточные мембраны и белки патогенов, что делает их перспективными для создания новых антисептиков.

Поскольку подобные кислоты сложно «обмануть» — микробы не могут выработать устойчивость к комплексному химическому воздействию, — их использование может стать новым направлением в борьбе с лекарственно устойчивыми инфекциями. Кроме того, себестоимость таких соединений значительно ниже, чем у современных антибиотиков.

