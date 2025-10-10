Тревога и депрессия могут маскироваться под болезни сердца и желудка, предупредили россиян

Одышка, скачки давления, боли в области сердца, желудка или суставов — с такими жалобами переболевшие COVID-19 пациенты месяцами обращаются к врачам, не подозревая, что причина не в теле, а в психике. Исследование Сеченовского университета показало: депрессия и тревога — частые спутники коронавирусной инфекции, а их симптомы нередко принимают за проявления соматических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как рассказала ассистент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Дарья Головкина, риск развития психических нарушений сохраняется у переболевших в течение года. По ее словам, у 50% пациентов диагностировалась депрессия средней степени тяжести, у 31% — тяжелая. Еще у четверти выявлены тревожные расстройства — от постоянного беспокойства до панических атак.

«Это миф, что у человека бывает либо тревога, либо депрессия. Очень часто они идут вместе. У пациентов с депрессией почти всегда присутствует фоновая тревога — ощущение внутреннего напряжения и страха», — пояснила Головкина.

Треть участников исследования столкнулась с когнитивными нарушениями: «туманом» в голове, снижением концентрации и памяти. Эти симптомы, по словам врача, характерны не только для постковидных состояний, но и для депрессии в целом — при ней замедляется мышление и падает внимание.

Часто тревога и депрессия прячутся за физическими ощущениями — давлением в груди, тахикардией, болью в животе или мышцах. В итоге человек ходит от кардиолога к гастроэнтерологу, делает анализы и УЗИ, но причина остается неясной.

«Один из наших пациентов дошел до кардиохирурга, пытаясь выяснить, откуда скачки давления. В итоге выяснилось, что это тревожное расстройство. После начала терапии все симптомы исчезли», — привела пример исследователь.

В среднем пациенты попадали к психиатру только через пять месяцев после появления первых признаков.

«При таких жалобах важно исключить физические заболевания, но и затягивать с обращением к психотерапевту нельзя. Чем дольше длится расстройство, тем сложнее его лечить. Врачам других специальностей стоит внимательнее относиться к эмоциональному состоянию переболевших COVID-19 и использовать простые скрининговые опросники, чтобы вовремя направить человека к специалисту», — отметила Головкина.

По словам специалиста, людям, перенесшим коронавирус, стоит внимательно относиться к своему состоянию. Если после болезни сохраняется чувство усталости, напряжения, необъяснимые боли или скачки давления, важно вовремя обратиться за помощью.

«Психическое здоровье — такая же часть восстановления после COVID-19, как и физическое», — подытожила Головкина.

