Ученые предупредили об опасности получения яйцеклеток из кожи

ПНИПУ: новая технология грозит созданием яйцеклеток без ведома человека
Yurchanka Siarhei/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки впервые создали человеческие яйцеклетки из клеток кожи. Это открытие уже называют одним из самых значимых в современной репродуктивной биологии — оно дает надежду миллионам женщин, утративших способность к зачатию естественным путем. Эксперты Пермского Политеха рассказали о перспективах и рисках технологии . Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как объяснила профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ доктор медицинских наук Лариса Волкова, главная ценность этого достижения заключается в том, что ученым удалось преодолеть одно из фундаментальных ограничений женской физиологии.

Для этого исследователи использовали донорскую яйцеклетку, из которой предварительно удалили ядро — «хранилище» генетической информации. Затем в ее цитоплазму поместили ядро клетки кожи женщины, чью ДНК нужно было использовать. После специальной обработки части объединились, образовав потенциально полноценную яйцеклетку, содержащую наследственную информацию будущей матери.

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ кандидат медицинских наук Валерий Литвинов пояснил, что самой сложной задачей стало добиться правильного деления хромосом.

«Для того чтобы такая клетка могла быть оплодотворена, нужно сократить число хромосом вдвое — до 23», — рассказал эксперт.

Этот результат открывает новые горизонты для репродуктивной медицины. По словам доктора медицинских наук Олега Долгих, профессора кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, речь идет о возможности вернуть шанс на материнство женщинам, для которых сегодня оно невозможно.

«В первую очередь это пациентки с преждевременным истощением яичников, перенесшие тяжелое лечение или просто достигшие возраста, когда собственный запас яйцеклеток иссяк», — отметил он.

Однако до клинического применения технологии пока далеко. Из сотни созданных в лаборатории яйцеклеток только девять смогли развиться до стадии пятидневного эмбриона, и во всех были обнаружены генетические ошибки. Ученые полагают, что в искусственных условиях пока невозможно точно воспроизвести тонкий природный механизм формирования половых клеток.

Кроме научных вопросов, новая технология вызывает и серьезные этические дискуссии. По словам Олега Долгих, остаются нерешенными вопросы биобезопасности и правового регулирования.

«Теоретически возможно создание яйцеклеток без ведома человека. Это открывает риск злоупотребления чужой ДНК, в том числе знаменитостей. Международное законодательство пока не готово к таким вызовам, поэтому крайне важно, чтобы все подобные исследования проводились максимально открыто, с публичной публикацией результатов и строгим контролем этических комитетов», — отметил ученый.

Ранее ученые раскрыли секрет насыщенной сексуальной жизни в браке.

