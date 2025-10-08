Ученые раскрыли секрет насыщенной сексуальной жизни в браке

Пары, в которых оба партнера чувствуют, что их мнение и желания одинаково важны, чаще сохраняют более гармоничные и открытые сексуальные отношения. К такому выводу пришли психологи из Техасского университета в Остине. Работа опубликована в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Ученые проанализировали данные 1 668 супружеских пар из США, состоящих в браке менее трех лет. Исследование длилось несколько лет и включало три этапа опросов, где участники рассказывали о том, как принимают решения в паре, насколько ощущают «равновесие сил» и как оценивают свою сексуальную жизнь.

Результаты показали, что чувство равноправия напрямую связано с большей сексуальной гармонией — партнеры чаще воспринимали интимную жизнь как естественную часть своих отношений и реже испытывали скованность или нежелание проявлять инициативу. Напротив, там, где один из супругов ощущал недостаток влияния, со временем чаще возникало эмоциональное дистанцирование и снижение сексуальной вовлеченности.

Причем эффект наблюдался с обеих сторон: если один партнер ощущал баланс в отношениях, улучшение сексуальной удовлетворенности отмечал и другой. Это говорит о том, что поддержка и взаимное уважение усиливают не только эмоциональную, но и физическую близость.

Исследователи объясняют это с точки зрения теории самоопределения: людям необходимо чувствовать автономию и свободу выбора, чтобы сохранять внутреннюю мотивацию и эмоциональное благополучие. Когда партнеры воспринимают отношения как равные, они чувствуют себя свободнее в выражении желаний и потребностей — в том числе сексуальных.

Ранее ученые предупредили об опасности Тик-Тока для сексуальности женщин.