На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли секрет насыщенной сексуальной жизни в браке

JSPR: равенство в браке связано с более гармоничной сексуальной жизнью
true
true
true
close
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Пары, в которых оба партнера чувствуют, что их мнение и желания одинаково важны, чаще сохраняют более гармоничные и открытые сексуальные отношения. К такому выводу пришли психологи из Техасского университета в Остине. Работа опубликована в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Ученые проанализировали данные 1 668 супружеских пар из США, состоящих в браке менее трех лет. Исследование длилось несколько лет и включало три этапа опросов, где участники рассказывали о том, как принимают решения в паре, насколько ощущают «равновесие сил» и как оценивают свою сексуальную жизнь.

Результаты показали, что чувство равноправия напрямую связано с большей сексуальной гармонией — партнеры чаще воспринимали интимную жизнь как естественную часть своих отношений и реже испытывали скованность или нежелание проявлять инициативу. Напротив, там, где один из супругов ощущал недостаток влияния, со временем чаще возникало эмоциональное дистанцирование и снижение сексуальной вовлеченности.

Причем эффект наблюдался с обеих сторон: если один партнер ощущал баланс в отношениях, улучшение сексуальной удовлетворенности отмечал и другой. Это говорит о том, что поддержка и взаимное уважение усиливают не только эмоциональную, но и физическую близость.

Исследователи объясняют это с точки зрения теории самоопределения: людям необходимо чувствовать автономию и свободу выбора, чтобы сохранять внутреннюю мотивацию и эмоциональное благополучие. Когда партнеры воспринимают отношения как равные, они чувствуют себя свободнее в выражении желаний и потребностей — в том числе сексуальных.

Ранее ученые предупредили об опасности Тик-Тока для сексуальности женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами