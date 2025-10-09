Найден способ заранее выявить одно из самых опасных осложнений диабета

Ученые из Японии разработали метод неинвазивного наблюдения за иммунными клетками сетчатки, который выявляет ранние признаки воспаления при диабете. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Диабетическая ретинопатия — одно из самых опасных осложнений сахарного диабета и одна из основных причин слепоты в мире. Принято считать, что заболевание развивается из-за повреждения кровеносных сосудов в сетчатке. Однако новое исследование показало: воспаление и нарушения в работе клеток начинаются задолго до сосудистых изменений.

Ключевую роль в этом процессе играет микроглия — иммунные клетки, постоянно контролирующие состояние сетчатки. При диабете микроглия активизируется и запускает воспалительный каскад. Однако до сих пор ее поведение в живом организме оставалось практически недоступным для наблюдения.

Чтобы решить эту проблему, команда ученых разработала новый подход, сочетающий простые технические средства: устройство для фиксации головы, специально изготовленные контактные линзы и доступный в продаже объектив. Такая установка позволила вести длительное и четкое наблюдение за микроглией в сетчатке живых мышей, вплоть до мельчайших движений.

С помощью этой технологии исследователи обнаружили, что у мышей с диабетом микроглия начинала активно перемещаться по тканям еще до появления видимых признаков поражения. Это говорит о том, что воспалительный процесс запускается на самых ранних стадиях заболевания — и именно этот момент является благоприятным для медицинского вмешательства.

Дополнительно ученые изучили влияние лираглутида — препарата, применяемого при лечении диабета второго типа. Оказалось, что он нормализует активность микроглии у больных животных, а у здоровых — наоборот, снижает ее, не влияя при этом на уровень глюкозы в крови.

«Это означает, что лираглутид воздействует на микроглию напрямую, через механизмы, независимые от контроля сахара», — отмечает нейрофизиолог из Университета Кобе Татибана Ёсихиса.

По словам ученого, новая методика может использоваться не только для диагностики и раннего выявления диабетической ретинопатии, но и как инструмент для исследования других заболеваний сетчатки, включая глаукому и возрастную макулярную дегенерацию.

«Мы надеемся, что в будущем эта технология найдет применение в клинике как неинвазивный способ диагностики системных заболеваний через глаз», — говорит исследователь. — «Сетчатка может стать уникальным окном в процессы, происходящие в нервной и иммунной системах».

