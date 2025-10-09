Представлен первый отчет об успешной пересадке свиной печени человеку

Международная команда ученых представила отчет о первом в мире успешной пересадке печени от генетически модифицированной свиньи человеку. Пациент прожил после операции 171 день, что стало доказательством того, что свиные органы, прошедшие генетические изменения, способны выполнять ключевые функции в организме человека. Работа опубликована в журнале Journal of Hepatology.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно тысячи пациентов умирают в ожидании трансплантации органов из-за острого дефицита доноров. В Китае, где ежегодно фиксируются сотни тысяч случаев печеночной недостаточности, в 2022 году пересадку печени получили лишь около шести тысяч человек. Новая операция может стать шагом к решению этой проблемы.

Пациентом стал 71-летний мужчина с циррозом печени и гепатоцеллюлярной карциномой, вызванными вирусом гепатита B. Из-за тяжести состояния он не подходил ни для удаления опухоли, ни для трансплантации человеческой печени. Врачи имплантировали ему вспомогательный фрагмент печени, полученный от генетически модифицированной миниатюрной свиньи породы Diannan. Донорский орган содержал десять генных изменений — часть генов, отвечающих за отторжение чужеродных тканей, была «выключена», а в геном добавлены человеческие гены, регулирующие иммунные и свертывающие механизмы.

В течение первого месяца после операции трансплантат функционировал стабильно: вырабатывал желчь и синтезировал факторы свертывания крови, без признаков гиперакутного или острого отторжения. Однако на 38-й день развилось осложнение — тромботическая микроангиопатия, связанная с активацией комплемента и повреждением сосудистого эндотелия, характерное для ксенотрансплантации. После удаления пересаженного органа и курса лечения препаратом экулизумаб в сочетании с плазмаферезом состояние пациента временно улучшилось, но спустя несколько месяцев возникли повторные желудочно-кишечные кровотечения, и он скончался на 171-й день после операции.

«Этот случай доказал, что генетически модифицированная свиная печень может выполнять функции человеческой в течение продолжительного времени, — отметил руководитель исследования доктор Байчэн Сунь, президент Первой аффилированной больницы Медицинского университета Аньхоя. — Это важный шаг вперед, показывающий как потенциал метода, так и проблемы, которые предстоит решить — в первую очередь нарушения свертывания и иммунные осложнения».

