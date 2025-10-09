На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России нашли способ восстановить форму груди после лечения рака

В России представили новый способ реконструкции груди после лечения рака
Shutterstock

В России новый подход к реконструкции молочной железы у пациенток с онкологическим диагнозом. Метод основан на использовании аутологичных лоскутов — тканей самой пациентки — после химио- и лучевой терапии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-релизе от клиники «Медицина» (АО «Медицина», клиника академика Ройтберга).

Подход был представлен академиком РАН Игорем Решетовым и вызвал активное обсуждение среди специалистов как один из ключевых элементов персонализированного лечения рака молочной железы. По словам эксперта, такая техника позволяет восстановить форму груди и снизить риск осложнений, включая отторжение имплантов и воспалительные реакции.

Одним из центральных событий стало представление в России малоинвазивного метода криоабляции — замораживания раковой опухоли без хирургического вмешательства. Операцию в прямом эфире провел и прокомментировал профессор Франко Орси (Европейский институт онкологии, Милан).

Также Орси представил технологию электропорации (ElectroChemoTherapy). В соответствии с этой методикой, химиопрепарат вводится в опухоль с помощью электрических импульсов, не повреждая окружающие ткани.

В программе конференции обсуждались и другие направления: современные методы лекарственной терапии, визуализация в лучевом лечении, цифровой мониторинг побочных эффектов, технологии дополненной реальности и перспективы тераностики. По мнению экспертов, интеграция международных методик и развитие малоинвазивных подходов формируют будущее российской онкологической практики.

Рак молочной железы остается ведущей онкологической патологией среди женщин во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2022 году заболевание унесло более 670 тысяч жизней. В мире ежегодно выявляется свыше 2,3 миллиона новых случаев, в России — более 60 тысяч. При этом ранняя диагностика и современные методы терапии существенно повышают шансы на выздоровление.

Ранее россиянкам назвали необычные симптомы рака груди.

