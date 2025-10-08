На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые выявили случай группового психоза у геймеров

ТАСС: геймер из Индии убедил знакомых в том, что за ними следят при помощи ИИ
true
true
true
close
Shutterstock

Геймер в Индии убедил двух знакомых по игре в том, что за ними ведется наблюдение при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Позже он и двое других игроков стали пациентами психиатров, сообщает ТАСС со ссылкой на редакцию журнала Consortium Psychiatricum.

Уточняется, что исследователи из многопрофильных больниц Apollo впервые описали случай индуцированного бредового расстройства, возникшего у людей, общавшихся исключительно онлайн. По данным экспертов, 30-летний геймер убедил двух знакомых по игре в том, что за ними наблюдает ИИ. После этого мужчины стали испытывать тревогу. Они также были уверены в существовании «внешних организаций», анализирующих их поведение в Сети. После обращения одного из геймеров к психиатрам, специалисты выяснили, что симптомы распространились между участниками игры через виртуальное взаимодействие.

Всем троим пациентам назначили антипсихотические препараты, а также рекомендовали «цифровую гигиену». Через три месяца лечения их состояние значительно улучшилось.

По мнению ученых, этот случай доказывает, что цифровые платформы даже без личного общения могут способствовать передаче бредовых идей и влиять на психическое здоровье людей. Это, в свою очередь, заставляет сомневаться в общепризнанных механизмах возникновения индуцированных бредовых расстройств.

Ранее сообщалось, что игровые мыши могут использоваться для подслушивания пользователей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами