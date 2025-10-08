Ученые впервые выявили случай группового психоза у геймеров

ТАСС: геймер из Индии убедил знакомых в том, что за ними следят при помощи ИИ

Геймер в Индии убедил двух знакомых по игре в том, что за ними ведется наблюдение при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Позже он и двое других игроков стали пациентами психиатров, сообщает ТАСС со ссылкой на редакцию журнала Consortium Psychiatricum.

Уточняется, что исследователи из многопрофильных больниц Apollo впервые описали случай индуцированного бредового расстройства, возникшего у людей, общавшихся исключительно онлайн. По данным экспертов, 30-летний геймер убедил двух знакомых по игре в том, что за ними наблюдает ИИ. После этого мужчины стали испытывать тревогу. Они также были уверены в существовании «внешних организаций», анализирующих их поведение в Сети. После обращения одного из геймеров к психиатрам, специалисты выяснили, что симптомы распространились между участниками игры через виртуальное взаимодействие.

Всем троим пациентам назначили антипсихотические препараты, а также рекомендовали «цифровую гигиену». Через три месяца лечения их состояние значительно улучшилось.

По мнению ученых, этот случай доказывает, что цифровые платформы даже без личного общения могут способствовать передаче бредовых идей и влиять на психическое здоровье людей. Это, в свою очередь, заставляет сомневаться в общепризнанных механизмах возникновения индуцированных бредовых расстройств.

Ранее сообщалось, что игровые мыши могут использоваться для подслушивания пользователей.