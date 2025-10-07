На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае появился первый в мире подводный центр по обработке данных

SCMP: первый в мире центр обработки данных под водой создали на юге Китая
true
true
true
close
Global Look Press

На юге Китая создали первый в мире центр обработки данных под водой, пишет South China Morning Post (SCMP).

По словам менеджера проекта Пу Динга, кабины с данными весом более тысячи тонн помещены на большой глубине в море, таким образом вода помогает их охлаждать. Каждая кабина находится под водой на глубине 35 метров и содержит 24 серверные стойки, способные вместить от 400 до 500 серверов с информацией.

«По сравнению с наземными центрами хранения и обработки данных, центры, расположенные под водой, могут сократить потребление энергии на охлаждение, что способствует снижению эксплуатационных расходов», — пояснил он.

14 сентября издание Tom's Hardware сообщало, что в сеть утекли свыше 500 ГБ внутренних данных «Великого китайского файрвола», включая исходный код, рабочие журналы и сообщения, относящиеся к этой системе.

Утечка, обнаруженная 11 сентября, предположительно была связана с деятельностью компании Geedge Networks и лаборатории MESA Института информационной инженерии Китайской академии наук.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети «Ростелекома».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами