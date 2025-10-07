В Китае появился первый в мире подводный центр по обработке данных

SCMP: первый в мире центр обработки данных под водой создали на юге Китая

На юге Китая создали первый в мире центр обработки данных под водой, пишет South China Morning Post (SCMP).

По словам менеджера проекта Пу Динга, кабины с данными весом более тысячи тонн помещены на большой глубине в море, таким образом вода помогает их охлаждать. Каждая кабина находится под водой на глубине 35 метров и содержит 24 серверные стойки, способные вместить от 400 до 500 серверов с информацией.

«По сравнению с наземными центрами хранения и обработки данных, центры, расположенные под водой, могут сократить потребление энергии на охлаждение, что способствует снижению эксплуатационных расходов», — пояснил он.

14 сентября издание Tom's Hardware сообщало, что в сеть утекли свыше 500 ГБ внутренних данных «Великого китайского файрвола», включая исходный код, рабочие журналы и сообщения, относящиеся к этой системе.

Утечка, обнаруженная 11 сентября, предположительно была связана с деятельностью компании Geedge Networks и лаборатории MESA Института информационной инженерии Китайской академии наук.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети «Ростелекома».