На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Темная энергия способна менять форму, выяснили ученые

PRD: симуляция показала, что темная энергия может меняться
close
Depositphotos

Исследователи из Университета Чибы при поддержке коллег из Испании и США провели одни из самых масштабных космологических моделирований, чтобы проверить гипотезу о «динамической темной энергии» — варианте, при котором ускоренное расширение Вселенной объясняется не постоянной, а изменяющейся во времени величиной. Работа опубликована в журнале Physical Review D (PRD).

До сих пор в космологии доминировала модель ΛCDM, где темная энергия считается неизменной. Однако недавние наблюдения международного обзора DESI намекнули на возможность ее изменения. Чтобы проверить это, ученые использовали японский суперкомпьютер Fugaku и смоделировали эволюцию Вселенной в трех вариантах: стандартная ΛCDM, модель с динамической темной энергией и обновленная версия с параметрами, уточненными по данным DESI.

Выяснилось, что сама по себе динамика темной энергии оказывает умеренное влияние на космические структуры. Но если учитывать более высокую плотность материи, о которой говорят данные DESI, различия становятся заметными: в ранней Вселенной формировалось до 70% больше массивных скоплений галактик. Кроме того, пик барионных акустических осцилляций смещался почти на 4% в сторону меньших масштабов — что совпадает с результатами DESI. В итоге картина распределения и кластеризации галактик оказалась ближе к наблюдаемой, чем в стандартной модели.

По словам руководителя исследования Томоаки Исийямы, именно изменения космологических параметров, а не только сама темная энергия, оказывают решающее влияние на то, как развивается структура Вселенной. В ближайшие годы новые обзоры, включая Subaru PFS и продолжение DESI, позволят уточнить параметры и лучше понять, действительно ли темная энергия является динамической.

Ранее россиянин открыл вспышку сверхновой в далекой галактике, не выходя из дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами