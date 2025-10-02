Темная энергия способна менять форму, выяснили ученые

Исследователи из Университета Чибы при поддержке коллег из Испании и США провели одни из самых масштабных космологических моделирований, чтобы проверить гипотезу о «динамической темной энергии» — варианте, при котором ускоренное расширение Вселенной объясняется не постоянной, а изменяющейся во времени величиной. Работа опубликована в журнале Physical Review D (PRD).

До сих пор в космологии доминировала модель ΛCDM, где темная энергия считается неизменной. Однако недавние наблюдения международного обзора DESI намекнули на возможность ее изменения. Чтобы проверить это, ученые использовали японский суперкомпьютер Fugaku и смоделировали эволюцию Вселенной в трех вариантах: стандартная ΛCDM, модель с динамической темной энергией и обновленная версия с параметрами, уточненными по данным DESI.

Выяснилось, что сама по себе динамика темной энергии оказывает умеренное влияние на космические структуры. Но если учитывать более высокую плотность материи, о которой говорят данные DESI, различия становятся заметными: в ранней Вселенной формировалось до 70% больше массивных скоплений галактик. Кроме того, пик барионных акустических осцилляций смещался почти на 4% в сторону меньших масштабов — что совпадает с результатами DESI. В итоге картина распределения и кластеризации галактик оказалась ближе к наблюдаемой, чем в стандартной модели.

По словам руководителя исследования Томоаки Исийямы, именно изменения космологических параметров, а не только сама темная энергия, оказывают решающее влияние на то, как развивается структура Вселенной. В ближайшие годы новые обзоры, включая Subaru PFS и продолжение DESI, позволят уточнить параметры и лучше понять, действительно ли темная энергия является динамической.

