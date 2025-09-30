В России разработали метод ранней диагностики опасного врожденного заболевания у детей

Ученые из Пермского Политеха и ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера запатентовали новый метод диагностики опасного врожденного заболевания у детей — краниосиностоза. Патология возникает, если черепные швы зарастают слишком рано, еще до двух лет. В результате у ребенка может развиться асимметрия головы, повышенное внутричерепное давление, неврологические нарушения и отставание в развитии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Черепные швы соединяют кости и позволяют им расти вместе с мозгом. В норме они постепенно уплотняются и полностью зарастают только в зрелом возрасте. При краниосиностозе этот процесс происходит преждевременно.

Сейчас для диагностики используют КТ, УЗИ или рентген, однако эти методы дают лишь усредненную и субъективную оценку. Новый способ впервые позволяет рассчитать объективный коэффициент зарастания шва по данным компьютерной томографии. Специалисты измеряют плотность костной ткани в начале, середине и конце шва, после чего рассчитывают коэффициент окостенения. Значение до 0,74 считается нормой для детей до двух лет. Показатели от 0,75 до 1,0 указывают на патологическое зарастание и подтверждают краниосиностоз.

Метод протестировали на 10 пациентах младше двух лет. Он показал расхождение с данными ультразвука всего в 3,8%, но дал более точную и количественную картину. Например, у ребенка с судорогами коэффициенты выше 0,89 подтвердили диагноз, тогда как у младенца с аналогичными симптомами, но коэффициентами около 0,6, рост черепа оказался нормальным.

Разработка позволяет врачам не только выявлять заболевание на ранней стадии, но и отслеживать динамику зарастания швов, прогнозировать формирование черепа и своевременно назначать хирургическое лечение.

Авторы отметили, что внедрение метода станет значительным прорывом в детской неврологии и челюстно-лицевой хирургии, а также поможет повысить точность диагностики краниосиностоза и улучшить качество жизни маленьких пациентов.

