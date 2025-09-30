На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тайну «блуждающих огней» над болотами и кладбищами

RTVI: призрачные огни над болотами возникают из-за пузырей метана
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых под руководством Стэнфордского университета представила физическое объяснение загадочного явления — блуждающих огней, которые можно наблюдать над болотами, торфяниками и даже кладбищами. Как объяснили ученые изданию RTVI, эти световые вспышки могут быть вызваны микромолниями, возникающими при взаимодействии метановых пузырей.

В лаборатории исследователи воссоздали условия, схожие с болотной средой. Для этого использовали специальный генератор пузырей, содержащих метан. При высокой плотности пузырей на поверхности воды ученые зафиксировали вспышки света, спектр которых соответствовал линиям метана. Особенно яркие микровспышки возникали, когда соприкасались пузыри с противоположными зарядами.

«Микромолнии появляются не под водой, а вблизи ее поверхности, когда схлопывающиеся пузыри вызывают сближение капель с разным зарядом. Это создает сильное электрическое поле, которое приводит к пробою газа и вспышке света», — пояснил в интервью RTVI ведущий автор исследования, Ричард Зэйр из Стенфордского университета.

По его словам, такие микроскопические искры не только излучают свет, но и запускают процесс окисления метана.

Это открытие, по мнению ученых, подтверждает существование связи между электризацией поверхности жидкости и внезапными холодными вспышками света, которые и воспринимались как блуждающие огни. Новый механизм объясняет появление огней не только над болотами, где выделяется метан при распаде органики, но и на кладбищах, где аналогичные процессы могут происходить под землей.

Ранее ученые показали простую зрительную иллюзию, которая «блокирует» умение считать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами