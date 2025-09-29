На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдено уязвимое место нескольких типов рака

NatIm: виды рака с мутацией CTNNB1S37F можно лечить одним способом
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Университета Осло разработали Т-клеточную иммунотерапию, способную избирательно уничтожать раковые клетки разных видов с мутацией CTNNB1S37F. Результаты исследования опубликованы в Nature Immunology (NatIm).

Мутация CTNNB1S37F обнаруживается в опухолях легких, простаты, эндометрия и других солидных раках. По оценкам ученых, ее выявляют более чем у семи тысяч новых пациентов в год только в США. Ранее попытки воздействовать на сигнальные пути, связанные с CTNNB1, были ограничены из-за низкой специфичности и побочных эффектов.

В ходе работы ученые выделили из крови здоровых доноров редкие Т-клетки, способные распознавать мутантный пептид-маркер, который образуется при наличии мутации CTNNB1S37F. Он представлен на поверхности опухолевых клеток молекулами HLA. Используя генные технологии, исследователи перепрограммировали человеческие Т-клетки так, чтобы они экспрессировали найденные рецепторы.

Испытания на органоидах (трехмерных мини-опухолях, выращенных из тканей пациентов) и мышах с имплантированными человеческими опухолями показали: модифицированные Т-клетки эффективно распознавали и уничтожали клетки с мутацией. При этом здоровые ткани оставались нетронутыми.

Разработка опирается на использование двух распространенных вариантов HLA, что потенциально позволяет применить терапию к широкой группе пациентов. Испытания пока ограничены лабораторными моделями, однако ученые надеются, что их исследование откроет путь к универсальным, безопасным и эффективным формам таргетной иммунотерапии.

Ранее российские ученые нашли новые генетические причины рака яичников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами