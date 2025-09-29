На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа неочевидная причина остановки дыхания во сне

ERS: загрязненный воздух приводит к обострению приступов апноэ во сне
true
true
true
close
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Загрязненный воздух может усугублять течение обструктивного апноэ сна — состояния, при котором у человека во сне периодически останавливается дыхание. К такому выводу пришли исследователи из Университета Милано-Бикокка. Об открытии сообщает European Respiratory Society (ERS).

В исследовании участвовали более 19 тысяч пациентов из 25 городов в 14 странах Европы. Их данные сопоставили с уровнем концентрации взвешенных частиц PM10 в воздухе — они образуются при работе транспорта и промышленности. Ученые установили: при увеличении концентрации PM10 всего на одну единицу число остановок или снижения дыхания во сне (апноэ и гипопноэ) возрастает в среднем на 0,41 эпизода в час.

«Эффект может показаться незначительным для отдельного пациента, но в масштабах населения это значит, что тысячи людей переходят в более тяжелую категорию заболевания», — отметил руководитель исследования профессор Мартино Пенго.

Наибольшая зависимость между загрязнением воздуха и выраженностью симптомов апноэ зафиксирована в Париже, Лиссабоне и Афинах. В других городах связь оказалась слабее или вовсе отсутствовала.

Эксперты подчеркивают, что результаты исследования имеют важное значение для практической медицины.

«При лечении апноэ сна необходимо учитывать не только возраст, вес или образ жизни пациента, но и факторы окружающей среды. Борьба с загрязнением воздуха — это не только вклад в экологию, но и улучшение здоровья и качества сна», — заявила профессор Университета Крита София Шиза.

Ранее ученые предупредили об опасных последствиях боли в спине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами