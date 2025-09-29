Названа неочевидная причина остановки дыхания во сне

Загрязненный воздух может усугублять течение обструктивного апноэ сна — состояния, при котором у человека во сне периодически останавливается дыхание. К такому выводу пришли исследователи из Университета Милано-Бикокка. Об открытии сообщает European Respiratory Society (ERS).

В исследовании участвовали более 19 тысяч пациентов из 25 городов в 14 странах Европы. Их данные сопоставили с уровнем концентрации взвешенных частиц PM10 в воздухе — они образуются при работе транспорта и промышленности. Ученые установили: при увеличении концентрации PM10 всего на одну единицу число остановок или снижения дыхания во сне (апноэ и гипопноэ) возрастает в среднем на 0,41 эпизода в час.

«Эффект может показаться незначительным для отдельного пациента, но в масштабах населения это значит, что тысячи людей переходят в более тяжелую категорию заболевания», — отметил руководитель исследования профессор Мартино Пенго.

Наибольшая зависимость между загрязнением воздуха и выраженностью симптомов апноэ зафиксирована в Париже, Лиссабоне и Афинах. В других городах связь оказалась слабее или вовсе отсутствовала.

Эксперты подчеркивают, что результаты исследования имеют важное значение для практической медицины.

«При лечении апноэ сна необходимо учитывать не только возраст, вес или образ жизни пациента, но и факторы окружающей среды. Борьба с загрязнением воздуха — это не только вклад в экологию, но и улучшение здоровья и качества сна», — заявила профессор Университета Крита София Шиза.

