Боеприпасы времен Второй мировой войны стали «колыбелью жизни» в Балтийском море

CE&E: колонии морских животных живут на боеприпасах в Балтийском море
AlesiaKan/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Института Сенкенберга в Германии зафиксировали, что на снарядах и авиабомбах времен Второй мировой войны в Балтийском море живет больше организмов, чем на окружающем иловом дне. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CE&E).

Крабы, рыбы и черви обитают прямо на боеприпасах, которые десятилетиями считались токсичными для живого. Подводный аппарат обнаружил богатое сообщество животных на поверхности взрывчатки времён Второй мировой войны в Балтийском море.

«Мы ожидали увидеть меньшее количество животных, но оказалось наоборот», — отметил руководитель работы Андрей Веденин.

В одних только немецких водах, по оценкам, находится около 1,6 млн тонн оружия, сброшенного после двух мировых войн. Оно может содержать химические и даже ядерные следы, а также взрывчатку вроде тротила. Тем не менее на обломках V-1 и других боеприпасов в заливе Любека ученые обнаружили сети актиний, морских звезд и других организмов.

Почему они выбирают столь необычное место обитания? В Балтийском море мало твердых поверхностей: в XIX–XX веках камни и валуны массово вылавливались для строительства, поэтому дно в основном представляет собой ровную поверхность из песка и ила. Металлические остатки боеприпасов становятся редкой «опорой» для прикрепляющихся организмов.

Кроме того, из-за опасных химикатов такие районы практически не затронуты человеком, что создает своеобразный «защитный пузырь». Ученые планируют выяснить, насколько сильно морские жители накапливают токсичные вещества и могут ли они полноценно размножаться.

Ранее ученые выяснили, что мировому урожаю угрожает нашествие слизней.

