Врач рассказал, безделье в кровати может быть тревожным «звоночком»

Психолог Сотников: замена еды лежанием в кровати говорит об истощении психики
true
true
true
close
Shutterstock

Модное слово «бэдроттинг», под которым понимается «зависание» в кровати с телефоном и отказ от повседневных дел, может отражать не лень, а истощение психологических и физических ресурсов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Владислав Андреевич Сотников, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета.

По словам эксперта, в такие моменты мозг переходит в режим энергосбережения, — это своеобразная «пассивная саморегуляция» после стресса или перегрузки, когда на активный отдых не хватает сил.

«Такое состояние может наступать в силу разных обстоятельств, например, после стресса (дедлайны, конфликты). Если оно длится несколько часов и позволяет восстановить силы для возвращения к делам – это нормально», – рассказал «Газете.Ru» Сотников.

Однако если бэдроттинг становится регулярным, – замещает сон, еду и общение, вызывает вину и ощущение бесполезности — эксперт призывает насторожиться.

«Бэдроттинг как способ справиться со своим состоянием истощения — лишь один из механизмов, но он работает как скорая помощь, а не лечение. Важно иметь запас альтернатив, желательно с поправкой на разные уровни усталости. Такая осознанность по отношению к своему состоянию – уже большая поддержка», – уточнил Сотников.

Если энергии совсем нет, эксперт советует заменить скроллинг в телефоне на 10 минут отдыха с закрытыми глазами — даже без сна. Также помогают микро-действия — например, встать, открыть окно или умыться, чтобы «перезапустить» мозг.

Специалист также советует вести «дневник перегрузок», фиксируя ситуации, после которых особенно хочется лежать без движения: это поможет выявить личные триггеры.

Ранее был назван продукт, вызывающий хронический стресс.

