Назван необычный способ защититься от хронической боли

PAIN: игра на музыкальном инструменте снижает восприимчивость к хронической боли
Регулярные занятия, развивающие моторику — например, игра на музыкальных инструментах — могут снизить восприимчивость к хронической боли и защитить мозг от ее последствий. К такому выводу пришли ученые из Университета Ольборга (Дания) и Гейдельбергского университета (Германия). Результаты исследования опубликованы в журнале PAIN.

В эксперименте участвовали как профессиональные музыканты, так и люди без музыкального образования. Исследователи моделировали продолжительную мышечную боль, вводя участникам в руку фактор роста нервов — вещество, вызывающее дискомфорт на несколько дней. Затем с помощью транскраниальной магнитной стимуляции оценивали изменения в кортикомоторных связях головного мозга.

Результаты показали: у музыкантов боль вызывала меньшие изменения в «карте движений» мозга и субъективно ощущалась слабее, чем у контрольной группы. Ученые связывают это с повышенной пластичностью нервной системы, которая развивается благодаря многолетним моторным тренировкам.

Авторы исследования отмечают, что полученные данные могут лечь в основу новых методов реабилитации. Повторяющиеся движения и упражнения, направленные на развитие моторики, способны уменьшать интенсивность хронической боли и способствовать восстановлению двигательных функций.

Ранее была названа главная причина болей в спине.

