На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван способ распознать возможную проблему с сердцем по ногтям

Daily Mirror: видимые капилляры на ногтях могут указывать на заболевание сердца
true
true
true
close
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Пульсация капилляров под ногтями может указывать на аортальную недостаточность — серьезную патологию, при которой сердце работает неэффективно. Об этом рассказала американский хирург Дана Бремс. Слова эксперта приводит издание Daily Mirror.

По словам Бремс, для самопроверки нужно слегка надавить на ногтевую пластину руки или ноги и понаблюдать за ложем ногтя.

«Заметная «пульсирующая» смена оттенков розового и белого под ногтем называется симптомом Квинке. Он может быть тревожным признаком», — предупреждает специалист.

Врач пояснила, что при аортальной недостаточности клапан сердца не закрывается полностью, и часть крови возвращается обратно, снижая эффективность кровоснабжения конечностей.

Среди сопутствующих признаков доктор также назвала одышку, отеки, головокружение, вздутие живота и высокое артериальное давление. Врач подчеркивает: при появлении таких симптомов важно не откладывать визит к специалисту, поскольку они могут быть предвестниками сердечной недостаточности или инфаркта.

Ранее был назван неочевидный предвестник деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами