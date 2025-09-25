Назван способ распознать возможную проблему с сердцем по ногтям

Daily Mirror: видимые капилляры на ногтях могут указывать на заболевание сердца

Пульсация капилляров под ногтями может указывать на аортальную недостаточность — серьезную патологию, при которой сердце работает неэффективно. Об этом рассказала американский хирург Дана Бремс. Слова эксперта приводит издание Daily Mirror.

По словам Бремс, для самопроверки нужно слегка надавить на ногтевую пластину руки или ноги и понаблюдать за ложем ногтя.

«Заметная «пульсирующая» смена оттенков розового и белого под ногтем называется симптомом Квинке. Он может быть тревожным признаком», — предупреждает специалист.

Врач пояснила, что при аортальной недостаточности клапан сердца не закрывается полностью, и часть крови возвращается обратно, снижая эффективность кровоснабжения конечностей.

Среди сопутствующих признаков доктор также назвала одышку, отеки, головокружение, вздутие живота и высокое артериальное давление. Врач подчеркивает: при появлении таких симптомов важно не откладывать визит к специалисту, поскольку они могут быть предвестниками сердечной недостаточности или инфаркта.

Ранее был назван неочевидный предвестник деменции.