Назван неочевидный предвестник деменции

Ученые из Чжэнчжоуского университета выявили, что физическая слабость может повышать риск развития деменции на 50% при отсутствии генетической предрасположенности к заболеванию. Результаты исследования опубликованы в авторитетном журнале Neurology.

В работе проанализировали данные об умственном и физическом здоровье почти 490 тысяч человек разного возраста. Информацию предоставил исследовательский ресурс UK Biobank. Ученые анализировали все случаи физической слабости у испытуемых.

Под физической слабостью специалисты подразумевали совокупность признаков: потерю веса, низкую силу хвата, медленную походку, хроническую усталость и низкую физическую активность. Результаты показали: люди с ярко выраженной слабостью сталкивались с деменцией почти в три раза чаще. Даже умеренные проявления увеличивали риск на 50%.

Особое внимание ученые уделили роли генетики. Обнаружено, что у носителей гена APOE-e4, который считается фактором риска развития деменции, наличие физической слабости повышает вероятность заболевания в восемь раз. МРТ-сканирование показало, что у таких людей чаще наблюдаются изменения в структуре мозга, а анализ крови — сбои в обмене веществ и работе иммунной системы.

Исследователи подчеркивают: простые тесты на силу и выносливость могут помочь своевременно выявлять группы риска и начинать профилактику деменции на ранней стадии.

