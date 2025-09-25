Грипп при беременности может нарушать защиту мозга плода, выяснили ученые

Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне впервые установили, что тяжелая форма гриппа у беременных мышей может разрушать плацентарный и гематоэнцефалический барьеры, открывая путь крупным воспалительным молекулам в мозг плода. Результаты опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

Плацентарный барьер представляет собой тонкий эпителиальный слой, который не допускает прямого смешения крови матери и ребенка на протяжении всей беременности. Ранее считалось, что он защищает развивающийся мозг от воздействия внешних факторов.

Однако исследование, в котором использовался живой вирус гриппа А, показало: при тяжелом течении инфекции в мозге мышиного плода накапливались вещества, которые в норме не должны туда проникать. В их числе — фибриноген, белок, связанный с воспалительными и нейродегенеративными процессами.

Фибриноген участвует в свертывании крови. Его присутствие в организме важно в начале беременности, но его накопление в мозге может вызывать окислительный стресс и повреждение нейронов. Впервые эта молекула была обнаружена в мозге плода именно при действии живого вируса, а не имитаторов инфекции, как в предыдущих работах.

Чтобы отследить проницаемость барьеров, беременным мышам вводили флуоресцентные молекулы разного размера. При тяжелой форме гриппа самые крупные из них проникали в мозг плода.

Особенно высокая проницаемость наблюдалась в субвентрикулярной зоне и сосудистом сплетении — ключевых участках мозга, где формируются нейроны. Это может говорить о потенциальном риске для развития нервной системы при внутриутробной инфекции.

Ученые отмечают: эксперимент проведен на мышах, его результаты требуют дальнейших доклинических и клинических подтверждений. Однако, по словам авторов работы, методика близка к реальным условиям.

«Не у каждой беременной женщины, заразившейся вирусом, рождается ребенок с нарушениями развития нервной системы. Возможно, существует определенный порог тяжести инфекции или патологии, при котором риск проблем возрастает. Однако вакцинация от гриппа может помочь избежать возможных тяжелых последствий, поэтому процедуру лучше не игнорировать» , — заключили ученые.

