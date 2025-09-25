На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На большом адронном коллайдере впервые обнаружена аномалия

CERN: подтверждена аномалия в редком распаде мезона
Institute of Modern Physics

Ученые коллаборации LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) представили результаты самого подробного анализа редкого распада B⁰-мезона на мезон K* и пару мюонов (B⁰→K*μ⁺μ⁻). Исследование вновь подтвердило наличие расхождения с предсказаниями Стандартной модели — главной теории, описывающей взаимодействие элементарных частиц. Об этом сообщает CERN.

Распад B⁰-мезона представляет собой один из наиболее чувствительных каналов к возможному вкладу еще не открытых частиц, слишком тяжелых, чтобы их можно было произвести напрямую на коллайдере. Анализируя угловое распределение продуктов распада — каона, пиона и мюонов — физики могут искать «скрытые» следы новой физики.

Ключевой параметр, вызывающий особый интерес, — это так называемая наблюдаемая P5'. Именно она в прошлых измерениях демонстрировала статистически значимое отклонение от теоретических прогнозов.

В свежем анализе ученые использовали данные протон-протонных столкновений, собранные в 2011–2012 годах и в 2016–2018 годах, то есть в течение первых двух запусков Большого адронного коллайдера.

Результат подтвердил предыдущие наблюдения: измеренные значения P5' по-прежнему расходятся с предсказаниями Стандартной модели. Причем данные оказались согласованы не только с предыдущими результатами LHCb, но и с измерениями другой эксперимента на коллайдере — CMS.

«Новые измерения показывают ту же самую картину расхождений со Стандартной моделью, что и раньше», — отметил Марк Смит, представлявший работу на семинаре.

По словам другого участника исследования Леона Каруса, окончательный ответ на вопрос, является ли это признаком новой физики, дадут только дальнейшие данные Run 3 и более точные теоретические расчеты.

Ранее был предложен новый кандидат на роль темной материи.

