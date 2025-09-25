Пространства-времени не существует, заявили физики

Привычное для науки и массовой культуры представление о пространстве-времени может оказаться лишь удобной моделью, но не отражением реальности. К такому выводу пришли исследователи, анализируя философские и физические основы этого понятия. Об этом сообщает портал The Conversation.

Согласно общей теории относительности, мир описывается как четырехмерное пространство-время, которое изгибается под действием гравитации. Однако, по словам ученых, это не означает, что само пространство-время существует как «вещество» или «объект». Оно — математическая карта, удобный инструмент для описания событий, но не «ткань реальности».

Авторы подчеркивают: события нельзя приравнивать к объектам. Машина, человек или город существуют, их можно наблюдать и встретить вновь. События же — происходят и исчезают.

«Говорить, что события существуют, значит путать карту и территорию» — отметили исследователи.

Отказ от трактовки пространства-времени как реально существующего объекта, по их мнению, помогает прояснить многие философские и научные парадоксы. Так, парадоксы путешествий во времени строятся на ложном предположении, что прошлое и будущее существуют как места, куда можно вернуться. На самом деле прошлые события уже произошли, а будущие еще нет — и в этом принципиальное отличие.

Подобная точка зрения снимает и философские споры о том, существует ли «теперь», «прошлое» или «будущее». Эти категории отражают не свойства «вещей», а способы описания происходящего.

Вместо этого пространство-время предлагается понимать как язык физики, позволяющий упорядочить данные о том, где и когда происходят события. Оно остается мощнейшей моделью для расчетов, но, как и небесная сфера в астрономии прошлого, не обязано существовать само по себе.

Ранее был предложен новый кандидат на роль темной материи.