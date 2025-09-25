На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пространства-времени не существует, заявили физики

Conversation: концепция пространства-времени нужна для понимания реальности
true
true
true
close
Mark Garlick/Science Photo Library

Привычное для науки и массовой культуры представление о пространстве-времени может оказаться лишь удобной моделью, но не отражением реальности. К такому выводу пришли исследователи, анализируя философские и физические основы этого понятия. Об этом сообщает портал The Conversation.

Согласно общей теории относительности, мир описывается как четырехмерное пространство-время, которое изгибается под действием гравитации. Однако, по словам ученых, это не означает, что само пространство-время существует как «вещество» или «объект». Оно — математическая карта, удобный инструмент для описания событий, но не «ткань реальности».

Авторы подчеркивают: события нельзя приравнивать к объектам. Машина, человек или город существуют, их можно наблюдать и встретить вновь. События же — происходят и исчезают.

«Говорить, что события существуют, значит путать карту и территорию» — отметили исследователи.

Отказ от трактовки пространства-времени как реально существующего объекта, по их мнению, помогает прояснить многие философские и научные парадоксы. Так, парадоксы путешествий во времени строятся на ложном предположении, что прошлое и будущее существуют как места, куда можно вернуться. На самом деле прошлые события уже произошли, а будущие еще нет — и в этом принципиальное отличие.

Подобная точка зрения снимает и философские споры о том, существует ли «теперь», «прошлое» или «будущее». Эти категории отражают не свойства «вещей», а способы описания происходящего.

Вместо этого пространство-время предлагается понимать как язык физики, позволяющий упорядочить данные о том, где и когда происходят события. Оно остается мощнейшей моделью для расчетов, но, как и небесная сфера в астрономии прошлого, не обязано существовать само по себе.

Ранее был предложен новый кандидат на роль темной материи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами