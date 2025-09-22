Популярная специя помогла ослабить воспаление кишечника

Ученые из университета китайской медицины Цзянси выявили, что сочетание куркумина — активного компонента куркумы — и аминокислоты триптофана эффективно борется с воспалением кишечника. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nutrients.

У мышей с язвенным колитом, которые получали эту комбинацию, симптомы болезни были выражены значительно слабее. Мыши теряли меньше веса — в среднем 9,7% от общей массы тела против 17,1% в контрольной группе. Также животные реже страдали от диареи с кровью, а структура и длина их кишечника сохранялись близкой к норме.

Кроме того, у грызунов наблюдалось восстановление кишечного барьера. Исследователи зафиксировали повышение экспрессии белков, отвечающих за плотные межклеточные соединения и защиту слизистой: ZO-1, occludin и MUC-2. Также снижались уровни воспалительных маркеров и показатели окислительного стресса.

Дополнительно комбинация повлияла на состав микробиоты кишечника. У мышей увеличилась доля полезных бактерий, повысился уровень короткоцепочечных жирных кислот — метаболитов, способствующих здоровью кишечника.

По мнению авторов, такой синергетический эффект связан с противовоспалительным действием куркумина и активацией особого сигнального пути AhR за счет метаболитов триптофана.

Пока положительный эффект подтвержден на основе доклинических исследований. Ученые подчеркивают необходимость проведения клинических испытаний, в том числе для подбора оптимальных дозировок, форм доставки куркумина и сроков применения.

