В России ускорят разработку вакцин

Первый МГМУ: разработан уникальный метод оценки эффективности мРНК-вакцин
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые Центра синтетических биотехнологий Первого МГМУ имени И.М. Сеченова начали разработку метода, который позволит с высокой точностью измерять, насколько сильный и продолжительный клеточный иммунитет формируется после вакцинации, включая современные мРНК-препараты. Такая технология ускорит и удешевит создание новых вакцин: исследователи смогут на ранних этапах отбирать наиболее перспективные варианты и отказываться от неэффективных еще до долгих и дорогостоящих клинических испытаний. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Главная особенность мРНК-вакцин в том, что они не только стимулируют выработку антител, но и формируют мощный клеточный иммунитет. После введения вакцины мРНК попадает в клетку, где запускает синтез белка. Этот белок расщепляется на короткие пептиды, которые выводятся на поверхность клетки как «опознавательные значки». Их замечают Т-киллеры (CD8+ Т-лимфоциты) — клетки иммунной системы, способные уничтожать зараженные или опухолевые клетки. Именно работа Т-киллеров обеспечивает долгосрочную защиту.

Однако оценить этот сложный процесс в лаборатории до сих пор крайне трудно. Новый проект Сеченовского университета направлен на решение этой задачи.

Ученые создадут усовершенствованную технологию получения белковых комплексов с «вакцинными» пептидами. Эти комплексы будут точнее находить специфические рецепторы на Т-лимфоцитах, что позволит исследователям подсчитать количество активированных клеток и оценить силу иммунного ответа. Кроме того, можно будет проверить, как долго сохраняется иммунная память после вакцинации.

«Наша разработка нужна для того, чтобы тестировать эффективность экспериментальных вакцин-кандидатов в лабораторных условиях и не тратить время и ресурсы на длительные клинические испытания неперспективных вариантов», — пояснил руководитель Центра синтетических биотехнологий Сеченовского университета Василий Степаненко.

Ранее было создано универсальное лекарство против всех редких болезней.

