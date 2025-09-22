На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Создано универсальное лекарство против всех редких болезней

Nature: один препарат стабилизирует почти все мутировавшие белки
Международная команда исследователей доказала, что один уже одобренный препарат способен стабилизировать почти все мутировавшие формы человеческого белка, независимо от того, где именно произошла мутация. Речь идет о рецепторе вазопрессина V2 (V2R), необходимом для нормальной работы почек. Нарушения в его структуре приводят к редкому заболеванию — нефрогенному несахарному диабету, при котором человек страдает от сильной жажды и выделяет литры разбавленной мочи. Работа опубликована в журнале Nature Structural & Molecular Biology.

Ученые сконструировали в лаборатории семь тысяч вариантов рецептора, включая все возможные мутации, и проверили, как на них действует лекарство толваптан, уже применяемое для лечения других заболеваний почек. Результат оказался впечатляющим: препарат восстановил нормальный уровень рецептора у 87% дестабилизированных мутаций, в том числе у 60 из 69 реально зарегистрированных у пациентов.

«Мутации вызывают своего рода пробку: рецептор застревает внутри клетки и не доходит до поверхности. Толваптан удерживает его в стабильной форме достаточно долго, чтобы система контроля качества «пропустила» белок», — объяснил ведущий автор статьи, исследователь Центра геномного регулирования Барселоны доктор Тейлор Мигхелл.

По словам авторов, открытие демонстрирует принципиально новый подход: лекарство может прикрепляться к белку и стабилизировать его независимо от того, где находится мутация. Это может стать прорывом в лечении редких болезней, большинство из которых вызваны уникальными изменениями ДНК и потому долго оставались без эффективной терапии.

«Если наше открытие подтвердится для других членов семейства рецепторов GPCR, это радикально ускорит разработку лекарств. Вместо поиска уникальных молекул под каждую мутацию можно будет искать универсальные препараты, стабилизирующие целый белок», — отметил профессор Бен Ленер, руководитель группы Центра геномного регулирования и Института Сэнгера.

Ранее была названа популярная пищевая добавка, защищающая от рака.

