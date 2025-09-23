Стоматолог назвала причины неприятного запаха изо рта по утрам

Неприятный запах изо рта по утрам связан с естественным снижением выработки слюны во время сна. Об этом заявила британский стоматолог Софина Ахмед в беседе с изданием Metro.

По словам эксперта, во сне слюна выделяется в меньшем объеме, особенно если человек дышит через рот. Это создает благоприятную среду для размножения бактерий на языке и слизистой оболочке рта, что приводит к появлению неприятного запаха и горьковатого привкуса при пробуждении.

Стоматолог также добавила, что другие необычные вкусовые ощущения утром могут указывать на проблемы со здоровьем. Так, соленый или металлический вкус может быть связан с воспалением в носовых пазухах, вызванным инфекцией, аллергией или ринитом. В таких случаях слизь из носа стекает в горло, перенося бактерии и следы воспаления.

Кислый привкус, по словам специалистки, часто указывает на ночной гастроэзофагеальный рефлюкс — состояние, при котором желудочный сок поднимается вверх по пищеводу, не вызывая при этом привычной изжоги и несварения.

