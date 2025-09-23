На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стоматолог назвала причины неприятного запаха изо рта по утрам

Metro: недостаток выработки слюны ночью ведет к появлению запаха изо рта
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Неприятный запах изо рта по утрам связан с естественным снижением выработки слюны во время сна. Об этом заявила британский стоматолог Софина Ахмед в беседе с изданием Metro.

По словам эксперта, во сне слюна выделяется в меньшем объеме, особенно если человек дышит через рот. Это создает благоприятную среду для размножения бактерий на языке и слизистой оболочке рта, что приводит к появлению неприятного запаха и горьковатого привкуса при пробуждении.

Стоматолог также добавила, что другие необычные вкусовые ощущения утром могут указывать на проблемы со здоровьем. Так, соленый или металлический вкус может быть связан с воспалением в носовых пазухах, вызванным инфекцией, аллергией или ринитом. В таких случаях слизь из носа стекает в горло, перенося бактерии и следы воспаления.

Кислый привкус, по словам специалистки, часто указывает на ночной гастроэзофагеальный рефлюкс — состояние, при котором желудочный сок поднимается вверх по пищеводу, не вызывая при этом привычной изжоги и несварения.

Ранее россиян предупредили об опасности неприятного запаха изо рта у детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами