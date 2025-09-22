На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Впервые зафиксировано «ускоренное старение» умирающей звезды

AJL: раскрыта эволюция планетарной туманности на протяжении 130 лет
true
true
true
close
NASA/Hubble Space Telescope

Астрономы из Манчестерского университета и Гонконгского университета впервые показали, как на протяжении ста с лишним лет менялась планетарная туманность IC418, известная как «Спирограф». Она находится в созвездии Зайца и образовалась из красного гиганта, сбросившего оболочку на финальной стадии эволюции. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

IC418 была открыта в 1891 году Уильяминой Флеминг. С тех пор ее не раз наблюдали с помощью телескопов разных эпох — от первых спектроскопов конца XIX века до телескопа «Хаббл». Это позволило авторам исследования составить уникальную хронологию изменений объекта.

Ключевым результатом стало то, что температура центральной звезды выросла на 3000 °C за чуть более века — примерно на 1000 °C каждые 40 лет. Для сравнения: Солнцу понадобились десятки миллионов лет, чтобы пройти аналогичный этап нагрева на стадии формирования.

«Мы видим, что эта звезда нагревается гораздо быстрее, чем предсказывают модели эволюции, — отметил Альберт Зейлстра из Манчестерского университета. — Это ставит под сомнение наше понимание того, как формируются звезды».

Туманность IC418 богата углеродом. Именно такие объекты, по словам ученых, являются основным источником углерода во Вселенной — элемента, без которого невозможно существование органической жизни. По расчетам исследователей, предшественник туманности имел массу всего на 40% больше солнечной, что ниже, чем ожидалось в рамках современных моделей.

Данные с первых спектроскопов конца XIX века, а также стеклянные фотопластинки, по словам ученых, содержат массу информации, которая сегодня может привести к новым открытиям.

Ранее впервые была составлена карта «космической паутины», пронизывающей Вселенную.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами