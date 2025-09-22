На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У лекарства для гипертоников нашли полезный при диабете эффект

EASD: препарат для гипертоников восстановил выработку инсулина в организме
Depositphotos

Препарат верапамил, давно применяющийся при лечении гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, может сохранять функцию инсулин-продуцирующих клеток при диабете первого типа. Об этом сообщили ученые международной группы Ver-A-T1D на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

В исследовании приняли участие 136 взрослых из разных европейских стран с недавно диагностированным диабетом. Участникам назначали либо верапамил, либо плацебо. Через год у пациентов из первой группы поджелудочная железа сохранила способность более эффективно вырабатывать собственный инсулин.

Инсулин — это гормон поджелудочной железы, который регулирует обмен углеводов, жиров и белков в организме. Основная функция инсулина — снижение уровня глюкозы в крови за счет ее транспортировки в клетки для дальнейшего использования. При сахарном диабете первого типа поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина, поэтому люди с этим заболеванием получают его с помощью инъекций.

Ученые отмечают: эффект верапамила оказался умеренным, самые яркие изменения наблюдались в первые месяцы. Побочные эффекты, такие как замедление сердечного ритма, были легкими и проходили самостоятельно.

Ученые продолжают наблюдение за участниками, чтобы выяснить, способен ли верапамил надолго замедлить разрушение бета-клеток. В случае подтверждения эффективности, препарат может получить новое показание и стать частью терапии диабета.

