Сахар в напитках связали с риском метастазирования рака

Глюкоза и фруктоза в сладких напитках могут напрямую способствовать распространению колоректального рака. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Metabolism.

В ходе экспериментов на мышах и человеческих клетках ученые изучали влияние сладких напитков на развитие колоректального рака на поздних стадиях. Оказалось, что именно комбинация глюкозы и фруктозы — как в обычных газированных или спортивных напитках — повышает подвижность раковых клеток и ускоряет их распространение, особенно в печень, куда метастазы при этом виде рака попадают чаще всего.

Ключевую роль в этом процессе играет фермент сорбитолдегидрогеназа (SORD). Под действием сахарной смеси он активируется, усиливает переработку глюкозы и запускает холестериновый путь — тот самый, на который воздействуют статины. В результате клетки легче покидают опухоль и формируют метастазы.

Когда ученые заблокировали активность SORD, агрессивное поведение раковых клеток ослабевало — даже при наличии сахаров. Это открывает потенциальную мишень для будущих методов терапии.

Исследование пока не проводилось на людях, но авторы подчеркивают: полученные результаты — повод задуматься о пересмотре пищевых рекомендаций для онкологических пациентов. Сейчас многим из них назначают диеты с высоким содержанием сахаров — в виде соков, добавок или напитков с фруктозой и глюкозой для борьбы с истощением. Однако такие продукты могут, наоборот, усиливать прогрессирование болезни.

Ранее у кофе выявили важное преимущество в сравнении с энергетиками.