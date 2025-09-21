На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа добавка, которая может снижать уровень витамина D3 в организме

NutR: прием добавок с витамином D2 может снижать уровень витамина D3
Shutterstock

Прием пищевых добавок с витамином D2 может приводить к снижению уровня витамина D3 в организме. К такому выводу пришли ученые из Университета Суррея, Центра Джона Иннеса и Института биологических наук Квадрама. Их работа опубликована в журнале Nutrition Reviews (NutR).

Авторы проанализировали данные клинических исследований и обнаружили, что у людей, принимавших витамин D2, концентрация витамина D3 в крови снижалась. При употреблении такой добавки у испытуемых уровень D3-формы был ниже, чем у тех, кто вообще не применял БАДы.

Ученые объяснили, что именно D3 считается основной и биологически активной формой витамина D. Она синтезируется в коже под действием ультрафиолета и играет ключевую роль в поддержании иммунной системы, укреплении костей и восполнении дефицита витамина.

Витамин D2 (эргокальциферол) играет ограниченную роль по сравнению с витамином D3 (холекальциферолом). D2-форма помогает усваивать кальций и фосфор, участвует в поддержании здоровья костей и зубов, используется в обогащении продуктов питания. Однако эргокальциферол хуже удерживается в организме (быстрее разрушается) и сохраняет стабильность при хранении.

Ученые подчеркнули: осведомленность о разнице в свойствах витамина D2 и D3 особенно актуальна в зимний период, когда естественный синтез последнего почти полностью прекращается.

Ранее была названа популярная пищевая добавка, защищающая от рака.

