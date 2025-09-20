На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыт точный механизм появления морщин

JMBBM: старение кожи возникает из-за нарушения механики ее сжатия
Depositphotos

Ученые из Университета Бингемтона установили, что старение кожи связано не только с потерей коллагена, но и с изменением ее реакции на напряжение. Результаты работы опубликованы в Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials (JMBBM).

Под руководством доцента биомедицинской инженерии Гая Германа команда исследовала образцы кожи, полученные от людей в возрасте от 16 до 91 года. С помощью тензометра — прибора, измеряющего реакцию материала на растяжение, — ученые имитировали нагрузки, которым ежедневно подвергается кожа.

Оказалось, что при растяжении кожи в одном направлении она сжимается в другом — и этот эффект усиливается с возрастом.

«С возрастом сжатие становится сильнее, и ткань деформируется, образуя складки. Раньше к такому выводу можно было прийти лишь на уровне гипотез и компьютерного моделирования», — уточнил Герман.

Ранее считалось, что морщины появляются в результате воздействия множества факторов: генетики, ультрафиолета, различных заболеваний. Ранние модели предполагали, что механические свойства дермы (слоя кожи с коллагеном и эластином) со временем ухудшаются, но прямых доказательств не было.

Ученые отметили: исследование открывает новые возможности для создания таргетированных кремов, воздействующих на механические свойства кожи, а также для разработки более точных методов диагностики ее биологического «механического возраста».

