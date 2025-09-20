На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Физики впервые заставили атомы общаться на расстоянии

Science: созданы запутанные состояния на уровне атомных ядер
true
true
true
close
Tony Melov/UNSW Sydney

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса впервые смогли создать квантовые запутанные состояния, используя спины атомных ядер. Эти состояния, когда два объекта ведут себя как единая система, лежат в основе квантовых вычислений. Работа опубликована в журнале Science.

Главное достижение в том, что исследователям удалось «заставить разговаривать» самые чистые и изолированные квантовые объекты — атомные ядра — на масштабе, сравнимом с современными кремниевыми микрочипами.

«Мы сделали так, что самые изолированные квантовые объекты могут взаимодействовать друг с другом на том же уровне, на котором сегодня изготавливаются кремниевые устройства», — отметила ведущий автор исследования доктор Холли Стемп.

До сих пор инженеры сталкивались с противоречием: нужно максимально защитить вычислительные элементы от шума и внешних помех, но при этом дать им возможность взаимодействовать. Ядра атомов — идеальные носители квантовой информации, но именно их «чистота» мешала соединять их в большие системы.

Команда решила задачу, используя электроны в роли своеобразных «телефонов». Электрон способен «растекаться» в пространстве и связывать удаленные атомные ядра. Так удалось наладить взаимодействие ядер, находящихся на расстоянии около 20 нанометров — примерно в тысячу раз меньше толщины человеческого волоса.

«Если увеличить ядра до размеров человека, то они находились бы друг от друга на расстоянии между Сиднеем и Бостоном. И все же мы сумели заставить их общаться», — пояснила Стемп.

Важно, что этот масштаб совпадает с современными технологиями производства кремниевых процессоров: транзисторы в чипах смартфонов и компьютеров имеют примерно такие же размеры.

«Это наш настоящий прорыв: мы заставили квантовые объекты работать вместе на масштабе, который уже освоен полупроводниковой индустрией», — добавила исследовательница.

По словам профессора Андреа Морелло, новое решение снимает главное препятствие для масштабирования квантовых компьютеров на базе атомных ядер. Теперь их можно будет создавать, опираясь на существующие производственные линии микроэлектроники.

Ранее физики научились превращать случайности в закономерности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами