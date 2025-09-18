Найден способ вернуть иммунным клеткам силу для борьбы с раком

Агрессивная среда внутри опухолей — с низким уровнем кислорода и высокой кислотностью — ослабляет иммунные Т-клетки, которые должны бороться с раком. К такому выводу пришли ученые из Питтсбургского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

Исследователи выяснили, что стресс, возникающий в митохондриях (энергетических станциях) Т-клеток под действием опухолевой среды, приводит к выбросу активных форм кислорода (АФК). Эти молекулы повреждают теломеры — защитные участки на концах хромосом, что запускает цепную реакцию, в результате которой Т-клетки утрачивают способность уничтожать раковые.

Чтобы проверить, как работает этот механизм, команда провела эксперимент на мышах. При облучении дальним красным светом они могли целенаправленно вызывать у животных повреждения либо в митохондриях, либо в теломерах. Результат оказался одинаковым: Т-клетки теряли активность. Это означало, что между митохондриями и теломерами существует тесная взаимосвязь.

Чтобы вернуть Т-клеткам их функции, ученые создали особую антиоксидантную молекулу, которая действует избирательно — только в теломерах. Модифицированные Т-клетки с таким «помощником» снова получали способность эффективно бороться с опухолью. В экспериментах на мышах с меланомой такие клетки значительно увеличили выживаемость животных и уменьшали объем опухоли.

Сейчас команда работает над тем, чтобы адаптировать эту технологию для людей. Методику предлагают использовать в рамках CAR-T-подхода — когда Т-клетки пациента модифицируют вне тела и возвращают обратно для борьбы с опухолью. Новый метод может усилить эффективность этого вида иммунотерапии, особенно в условиях «враждебной» опухолевой среды, где обычные Т-клетки быстро истощаются.

