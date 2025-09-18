На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Предки страусов и эму умели летать, выяснили ученые

Biology Letters: древнейшие предки страусов и эму умели летать
Topeka Zoo/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ученые из Смитсоновского национального музея естественной истории установили, что палеогнаты — предки современных страусов, эму и других нелетающих птиц — ранее обладали способностью к полету. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.

В ходе исследования ученые проанализировали окаменелость одного из представителей группы палеогнатов — Lithornis promiscuus. Останки ранее были найдены в штате Вайоминг (США) на территории формации Уиллвуд. Эта птица населяла регион 66-23 миллиона лет назад.

С помощью 3D-сканирования ученые установили, что грудная кость Lithornis promiscuus имела массивную структуру. Это обеспечивало крепление мышц, которые использовались для полета. По словам ученых, вид Lithornis promiscuus был способен как к чередованию взмахов крыльев, так и к планированию в воздухе — последний признак характерен для птиц, способных летать на большие расстояния.

Важным аспектом исследования стал костный орган, найденный на конце клюва Lithornis. Этот орган, скорее всего, использовался для ловли насекомых, что подтверждает активное кормление этих птиц как в воздухе, так и на земле.

Согласно мнению ведущего автора исследования Клары Уидриг, потеря способности к полету у палеогнатов произошла после вымирания крупных хищников около 65 миллионов лет назад. Отсутствие угрозы со стороны хищников и возможность добывать пищу на земле привели к тому, что птицы стали развивать другие формы защиты, такие как быстрый бег или агрессивное поведение. Это позволяло палеогнатам экономить энергию и эффективно выжить в новых условиях.

Ранее ученые обнаружили, что перья павлина способны работать как лазер.

